Maxi López desfalca Vasco contra Corinthians e deve voltar contra São Paulo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco estava confiante em ter Maxi López contra o Corinthians neste sábado (17). O atacante, no entanto, não seguiu em viagem com o restante do grupo para a capital paulista, local da próxima partida. O objetivo, agora, é deixar o argentino pronto para retomar sua posição no time titular contra o São Paulo na quinta-feira, em São Januário.

O treinamento desta sexta-feira foi determinante. Maxi chegou a vestir chuteira e participar da atividade, mas as fortes dores no pé direito o impediram de viajar. Ele sofreu um pisão contra o Grêmio e levou sete pontos no local. Andrés Rios deverá ser o titular do ataque.

De tarde, Maxi postou um vídeo correndo na esteira, com a legenda: "Esperem por mim". O problema foram as dores sentidas ao chutar a bola. Sem condições de jogo acabou vetado pelo departamento médico e comissão técnica.

Esse será o segundo jogo em que Máxi López desfalca o Vasco por conta do corte sofrido no pé direito. Na última quarta-feira ele também ficou de fora do empate com o Atlético-PR, em São Januário.