Maxi Lopez ganha camisa de Romário e se diz importante em projeto do Vasco

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma hora e trinta minutos de atraso, Maxi Lopez finalmente falou pela primeira vez como jogador do Vasco. Contratado a peso de ouro, o atacante ganhou o número 11 de Romário. O argentino ficou honrado com a referência, mas não mostrou sentir a pressão. Pelo contrário.

Segundo o próprio atacante, sua escolha pelo Vasco passou justamente por se ver uma peça importante no projeto do clube. Ele assinou com o Cruzmaltino até o fim de 2019. Revelado pelo River, o atacante de 34 anos estava sem clube após deixar a Udinese.

"É uma oportunidade importante ir para o um grande time. Estava com vontade de me sentir importante. É um projeto que eu queria, voltar para o Brasil. Já assisti ao jogo de ontem (segunda-feira, contra o Bahia) e fiquei apaixonado pela torcida. Vou tentar fazer meu trabalho para dar alegria", disse Maxi Lopez.

Em seguida, o argentino comentou a responsabilidade de utilizar o mesmo número de Romário. Segundo ele, a camisa 11 representa um presente. Maxi Lopez faz uma promessa: não faltará empenho.

"Para mim é uma responsabilidade. Um craque, um ídolo do Vasco. Vou fazer o melhor de mim o tempo inteiro por esse clube, por esse time", afirmou o argentino.

Por fim, Maxi Lopez preferiu não dar qualquer previsão de tempo para sua estreia. Ele lembrou que estava de férias e que o calendário do Brasil é muito puxado para deixar claro que precisará de um tempo para entrar em campo.

"Tenho que conversar com treinador. Estava no período de férias, mas treinando. Tenho que conhecer os companheiros, entrar no ritmo. No Brasil joga-se o tempo todo. A decisão vai ser do treinador, e eu vou tentar ficar pronto o mais rápido possível", finalizou.