May anuncia que vai assumir as negociações do 'brexit'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta terça-feira (24) que, a partir de agora, conduzirá pessoalmente as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia, o "brexit".

May também informou que Dominic Raab, o secretário nomeado para cuidar do processo, agora se limitará a assessorá-la.

"É essencial que o governo se organize de maneira mais eficaz para permitir que o Reino Unido sair da União Europeia", explicou em uma declaração enviada ao parlamento.

"Dirigirei as negociações com a União Europeia", enfatizou.

May afirmou que o Departamento para a Saída da UE "vai continuar liderando os preparativos para o 'brexit': preparativos domésticos em caso de cenários com e sem acordo e todas as legislações necessárias".

Na prática, a nova divisão de funções retira do departamento uma grande parte de suas responsabilidades em favor da "Unidade Europa", dirigido pelo conselheiro da May para a UE, Olly Robbins, sob ordens diretas da primeira-ministra.

"Ela se encarrega das negociações, eu sou seu adjunto", afirmou Raab durante uma sessão no Parlamento. "O importante é que haja um equipe, uma cadeia de comando para chegar ao melhor acordo."

O ex-ministro de "brexit" David Davis, que renunciou no início deste mês em protesto contra a estratégia de negociação de May, teria manifestado frustração pela crescente influência da primeira-ministra nas conversas. Davis foi então substituído por Raab.

Raab disse nesta terça que será um "desafio" chegar a um acordo completo com a UE sobre o futuro das relações comerciais até março do ano que vem.

O Reino Unido busca que um acordo de livre comércio com o bloco seja assinado assim que deixe a UE em março de 2019.

"Será um desafio, mas topo", afirmou Raab.