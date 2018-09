May pressiona Europa a ceder em negociações para o 'brexit'

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, endureceu o tom em relação à postura da União Europeia nas tratativas para o "brexit", a saída do Reino Unido do bloco, prevista para março de 2019.

Nesta quarta (19), antes de entrar em reunião informal de líderes europeus em Salzburgo (Áustria), ela afirmou que, "assim como o Reino Unido avançou em sua posição, a UE deverá fazer o mesmo".

May se disse confiante de que, "com boa vontade e determinação, conseguiremos fechar um acordo bom para ambos os lados".

A fala reproduziu o teor do artigo que ela assina na edição desta quarta do jornal alemão Die Welt. Nele, a primeira-ministra conservadora escreve que as partes estão "perto de alcançar a retirada ordeira essencial para o estabelecimento de uma relação próxima no futuro", mas se queixa de pedidos "inaceitáveis" da UE no âmbito das negociações para o desligamento britânico.

Em Salzburgo, ela voltou a exaltar o roteiro apresentado por seu governo em julho, que sugere uma regulação comum entre Londres e a Europa para produtos agrícolas e bens manufaturados. "Ele mantém um comércio fluido. É o único plano factível e negociável para não se ter uma 'fronteira dura' na Irlanda do Norte, além de ser condizente com a escolha do povo britânico [de sair da UE]", afirmou May.

A fronteira entre as Irlandas é um dos tópicos mais sensíveis das tratativas. A ideia é evitar fustigar a tensão ali, 21 anos depois do Acordo de Belfast, que pôs fim às hostilidades no Norte entre unionistas (que desejavam que o país continuasse a integrar o Reino Unido) e nacionalistas (que miravam integração com a República da Irlanda, ao sul).

Os dois países hoje têm legislações comuns e instituições binacionais em vários setores, e ninguém quer dar um passo atrás nessa integração. Acontece que, com o desligamento do Reino Unido da União Europeia (o que significa a saída de Belfast do bloco, enquanto a Irlanda fica na UE), passa a ser necessário algum tipo de controle da circulação de mercadorias entre as duas nações.

A alternativa a esses "check points", segundo a UE, seria manter a Irlanda do Norte sob o arcabouço regulatório e tarifário da Europa, ao menos temporariamente, o que Londres refuta terminantemente.

Para "desdramatizar" a situação, Michel Barnier, chefe dos negociadores pelo lado da UE, sugeriu efetuar checagens longe da fronteira, por exemplo em portos e navios, usando uma tecnologia de monitoramento de códigos de barras.

Mas May se opõe até a esse cenário ""daí ter sugerido em seu plano uma união aduaneira. "Independentemente de onde ocorram os controles, isso significaria uma afronta à nossa integridade constitucional e econômica", disse na Áustria.

Também antes de ingressar no local em que aconteceria a cúpula, o presidente do Conselho Europeu (reunião de líderes do bloco), Donald Tusk, elogiou pontos da proposta mais recente do gabinete de May, mas frisou que vários pontos precisariam ser "retrabalhados e negociados mais detidamente".

Para ele, os itens do "plano de Chequers" (referência à residência de campo da primeira-ministra, onde ele foi delineado) que funcionam são os que dizem respeito à parceria britânica com o bloco, no pós-"brexit", em segurança e política externa. Onde o documento tropeça é na questão da fronteira irlandesa e na maneira como ele concebe a parceria econômica.

Tusk disse que convocará um encontro extraordinário de líderes europeus para meados de novembro a fim de fechar com Londres o acordo sobre a separação.

Chefes de governo presentes ao encontro buscavam mostrar otimismo em relação às conversas bilaterais. "Se se quiser fazer um acerto, os dois lados vão ter de ceder", sinalizava o premiê austríaco, Sebastian Kurz, anfitrião da cúpula.