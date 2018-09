Mayra Aguiar é eliminada e perde chance do tri no Mundial de judô

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Mayra Aguiar foi eliminada nesta terça-feira (25) no Campeonato Mundial de judô, que está sendo realizado em Baku (AZE). Bicampeã mundial na categoria 78 kg, Mayra deixou a competição logo na segunda rodada, ao ser derrotada pela chinesa Zhenzhao Ma, graças a um waza-ri (segundo golpe na pontuação do judô).

A brasileira era cabeça de chave e atual número cinco do ranking mundial, além de defender o título obtido no Mundial de Budapeste (HUN), no ano passado.

Na estreia, Mayra Aguiar superou a sul-africana Unelle Snyman, por ippon (golpe de pontuação máxima), mas foi surpreendida pela chinesa na rodada seguinte.

Zhenzhao Ma projetou a brasileira, marcando um waza-ari faltando cerca de um minuto para o fim do combate. Mayra reagiu com ataques, que foram bem defendidos pela adversária, e não consegiu desfazer a desvantagem.

Para o técnico da seleção brasileira feminina, Mario Tsutsui, estão aparecendo outras rivais em condições de superar Mayra Aguiar. "Outras atletas vêm subindo também e chegando. A Mayra tem condições de repensar e dar um outro gás para distanciar de novo dessas atletas. Ela tem uma capacidade muito grande", afirmou.

A última vez que a meio-pesado do Brasil caiu antes das disputas por medalhas em um Mundial foi em 2015, em Astana, no Cazaquistão. Um ano depois, no Rio, conquistou sua segunda medalha de bronze em Jogos Olímpicos.

Nesta quarta-feira (26), último dia das disputas individuais no Mundial de Baku, o Brasil terá quatro representantes em ação, nos pesados. Pelo feminino, Maria Suelen Altheman e Beatriz Souza, enquanto que no masculino lutarão David Moura e Rafael Silva.