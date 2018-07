Mayra Cardi agradece 'insistência' de Arthur Aguiar por gravidez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Grávida de Sofia, sua primeira filha com o ator Arthur Aguiar, a empresária e ex-BBB Mayra Cardi usou sua conta no Instagram para agradecer ao galã por ajudá-la em todos os momentos na gestação.

"Continuo mudando de ideia a cada dia que abro os olhos, continuo me desconhecendo e conhecendo de novas formas não definitivas. Obrigada por insistir nesse sonho que era só seu para que eu pudesse abrir um dia os meus olhos e mudar todas as certezas que um dia tive", escreveu ela.

Mayra já é mãe de Lucas, 18, fruto de um relacionamento anterior que viveu.

Em recente vídeo no canal dela no YouTube, ele disse que duvidou que iria ganhar uma irmã. "Não acreditei por muito tempo. Uns 10 minutos", falou ele. "Eu já falava que nunca mais ia ter filho", explicou ela. "Nunca imaginei que ia acontecer de novo. Fiquei olhando no celular pra ver se era primeiro de abril. Não fazia sentido você ter um filho", continuou ele, causando risadas na dona do canal.