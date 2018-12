Mayra Cardi decide esconder o rosto da filha recém-nascida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mayra Cardi anunciou nesta segunda-feira (10) que não vai mais mostrar o rosto de Sophia, sua filha com o ator Arthur Aguiar, nascida em outubro. A ex-BBB tomou a decisão após receber críticas em redes sociais.

"É com dor no coração que decidi que não vou mostrar o rosto da Sophia. Infelizmente estamos vivendo no mundo um momento bem complicado de pessoas tristes consigo mesmas e revoltadas com tudo", escreveu.

Pelo mesmo motivo, ela desativou os comentários das fotos. "Só ativarei quando elas aprenderem a ser educadas", afirmou.

Mayra, que trabalha como life coach, acusou alguns internautas de demonstração de ódio. "Por que as pessoas estão tão amargas e ruins? Por que xingam o tempo todo? Por que criticam tanto? Julgam tanto? Por que tanto ódio e tanto veneno?"

Ela já recebeu críticas pela forma como segura a bebê e até por um suposto exagero no cuidado com a criança. Sophia tem a sua própria conta no Instagram, que já tem 460 mil seguidores. Tanto nesse perfil quanto no perfil de Mayra, o rosto da bebê não aparece.