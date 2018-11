Mayra Cardi e Arthur Aguiar mostram decoração do quarto da primeira filha do casal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na reta final da gravidez, a ex-BBB e empresária Mayra Cardi abre as portas do seu apartamento no Rio e mostra o quarto de Sophia, sua primeira filha com o marido Arthur Aguiar.

O espaço foi todo decorado nas cores rosa e branco e tem detalhes em rendas, laços, bordados e babados. O berço segue o estilo provençal e é acompanhado de um dossel dourado em formato de coroa e de um mosquiteiro em renda.

Prateleiras com design de coração, cestos organizadores, quadrinhos, bichinhos de pelúcia e bonecas de pano são outros itens que complementam a decoração.

Outro diferencial do quarto é a iluminação, que ganhou projeto especial feito com fibra ótica. "Ela vai dormir sempre com um céu estrelado", afirmou Arthur Aguiar. Pontos de luz indireta com luminárias embutidas e fitas de LED na sanca do teto completam a proposta.

Aos nove meses de gestação, Mayra Cardi disse que está ansiosa pela chegada de Sophia. Ela já é mãe de Lucas, 18.

Em agosto, a ex-BBB fez um longo desabafo em uma de suas redes sociais em que disse estar cansada das críticas à sua magreza na gestação. "Sou saudável e como coisas saudáveis. É natural que eu não esteja gorda. Eu só tenho barriga. Não estou gorda porque como saudável", afirma Cardi no vídeo.

"Basicamente postei uma foto de biquíni com a minha barriga normal, mostrando o meu corpo e a minha estrutura e cinco pessoas no meio de milhões de comentaram que estou magra demais, que não tem lugar para a criança, que ela vai nascer doente", disse Cardi, ressaltando que está muito saudável.