Mayra Cardi não consegue fazer parto humanizado em casa e vai ao hospital

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A a ex-BBB e empresária Mayra Cardi, 34, e o ator Arthur Aguiar, 28, relataram minuto a minuto do parto da bebê Sophia, que nasceu neste domingo (21).

Sentindo contrações desde a noite de sexta (19), Mayra tentou o parto humanizado, mas a bolsa estourou e a criança não chegava à posição correta. Após horas de espera em casa, a empresária teve de ir a um hospital induzir o parto.

Sophia Cardi, que já tem uma página no Instagram, nasceu com 3.200 kg e 48,5 cm.

Por stories no Instagram, o casal compartilhou em tempo real tudo o que aconteceu antes do parto. Por diversas vezes, na legenda das fotos, Mayra dizia que já estava há dias sem dormir e há horas sem comer, aguardando o momento do parto.

"Não posso descrever a dor que se sente até mesmo porque não acho correto descrever um momento único e individual", escreveu Mayra em sua rede social.

A empresária usou aplicativos no celular que a ajudaram a contar o tempo entre uma contração e outra, e acompanhar as fases pré-parto. Um desses recursos a alertou a se preparar e procurar um hospital, em breve, já que seria mais seguro aguardar o parto em casa.

Já grávida por 42 semanas, ela teve de seguir instruções de um médico. "Fim da linha para nós. Não pudemos mais seguir o parto humanizado por ela ainda estar muito alta e não existia mais eu nem ele", disse a empresária. "Choramos, sofremos, amamos, nos entregamos até entender que humanizado deve ser até onde é seguro, saudável e possível", completou.

Aguiar mostrou que ficou ao lado da mulher o tempo todo para lhe dar apoio pelo cansaço e dores que ela sentiu durante o processo. "COM CERTEZA eu vivi a experiência mais INCRÍVEL da minha vida nesses últimos dias... Especialmente nesse dia da foto. Não tem como eu descrever aqui o que de fato foi. Um parto ele não se explica, ele se vive! E nós, com certeza, vivemos esse processo intensamente", afirmou o ator.