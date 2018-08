Mayra Cardi rebate críticas por barriga de grávida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e empresária Mayra Cardi fez um longo desabafo em uma de suas redes sociais nesta quinta-feira (16) em que disse estar cansada das críticas à sua magreza aos oito meses de gestação.

"Sou saudável e como coisas saudáveis. É natural que eu não esteja gorda. Eu só tenho barriga. Não estou gorda porque como saudável", afirma Cardi no vídeo.

Em foto postada nesta quarta-feira (15), a empresária aparece com a barriga de grávida em evidência e em ótima forma. Ela espera uma menina, a primeira filha com seu marido Arthur Aguiar.

"Basicamente postei uma foto de biquíni com a minha barriga normal, mostrando o meu corpo e a minha estrutura e cinco pessoas no meio de milhões de comentaram que estou magra demais, que não tem lugar para a criança, que ela vai nascer doente", disse Cardi, ressaltando que está muito saudável.

Ela revelou também que mudou a sua forma de se comunicar nas redes sociais para evitar o que classificou como comentários de ódio, trocando as dicas sobre alimentação saudável por posts "blasés, idiotas e frases sem conteúdo".

"Há quatro meses, decidi não falar mais absolutamente nada sobre alimentação na gravidez. Estava me dando muito mais dor de cabeça do que trazendo coisas positivas", afirmou. "Não estava mais afim da falta de respeito com a minha filha, minha vida e minha gestação. Agora faço a blasé e a menina idiota, que só posta coisa sem conteúdo."

Ela afirmou ainda que as críticas eram minoritárias entre os comentários, mas "às vezes cinco pessoas do mal fazem mais barulho que 200 do bem".

Mayra já é mãe de Lucas, 18.