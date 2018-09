Mayweather diz que voltará aos ringues para enfrentar Pacquiao neste ano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma postagem em seu Instagram na manhã deste sábado (15), o boxeador americano Floyd Mayweather disse que voltará aos ringues para enfrentar o filipino Manny Pacquiao ainda neste ano.

Na legenda de um vídeo em que discute com o adversário que venceu em luta disputada em 2015, Mayweather ainda diz que os rendimentos financeiros mais uma vez serão altos por sua performance.

"Estou voltando para lutar contra Manny Pacquiao este ano. Outro dia de pagamento de nove dígitos a caminho", escreveu.

No vídeo, Pacquiao e Mayweather discutem em um encontro no Japão. O filipino diz que tem o atual cinturão —dos meio-médios da WBA—, mas o americano ironiza dizendo que vai tomá-lo novamente e ironiza as alegações de Pacquiao de dores no ombro na luta entre eles em maior de 2015.

Ainda não há informações oficiais de quando e onde o duelo pode ser disputado. Mayweather ostenta uma invencibilidade no boxe de 50 lutas que teve como um dos pontos altos justamente a vitória contra Pacquiao por decisão unânime dos juízes.

Desde então, o americano enfrentou apenas Andre Berto em 2015 e voltou aos ringues para um duelo de boxe contra o lutador de MMA Conor McGregor, em agosto de 2017. Já Pacquiao lutou contra o argentino Lucas Matthysse em julho deste ano, quando reconquistou o cinturão.