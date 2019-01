Mazinho lidera volta do Oeste à elite paulista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vice-campeão da Série A-2 do Paulista em 2018 ao perder o título para o Guarani, o Oeste está de volta à elite do Estadual. Para, pelo menos, evitar retornar à Segundona em 2020, a equipe foi às compras e contratou 16 jogadores para completarem o grupo de dez remanescentes da última temporada.

Dos que continuam, o destaque é o meia Mazinho, de 31 anos, o Messi Black.

Após se destacar no Palmeiras, seu auge no Oeste foi em 2017, quando terminou a Série B do Brasileiro como artilheiro, com 16 gols. Agora, ele vai liderar o renovado time na disputa do Paulista.

Entre os principais contratados estão o zagueiro Kanu (ex-Vitória), o lateral direito Cicinho (ex-Santo André), o volante Matheus Jesus (ex-Portimonense-POR) e o atacante Bruno Xavier, que defendia o Guarani.

A estreia do Rubrão no Paulista será contra a Ponte Preta, amanhã, no estádio Moisés Lucarelli, às 16h30, em Campinas.

OESTE

Apelido: Rubrão

Fundação: 25/01/1921

Estádio: Arena Barueri, com capacidade para 31.452 torcedores

Principal título: 1 Série C do Brasileiro (2012), 1 Torneio do Interior (2011) e 1 Série A-2 do Paulista (2008)

Melhor colocação: 8º lugar (2011)

Colocação no Paulista-2018: 2º na Série A-2

Técnico: Renan Freitas