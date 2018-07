Mbappé celebra Dia da Bastilha e diz torcer para que a 'festa siga até amanhã'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Dia da Bastilha é um feriado francês comemorado neste 14 de julho, véspera da grande final da Copa do Mundo. Para Mbappé, uma vitória da França sobre a Croácia é a oportunidade perfeita para prolongar as festividades.

“Feliz dia nacional a todos. Vamos torcer para que a festa siga até amanhã à noite”, escreveu o jogador no Instagram. Na foto em questão, Mbappé está caminhando em direção a uma enorme bandeira francesa.

A grande final entre França e Croácia acontece neste domingo (15), às 12h (de Brasília). Enquanto os croatas sonham com uma conquista inédita para uma nação relativamente jovem, os franceses buscam o bicampeonato mundial.

Neste sábado, a Bélgica venceu a Inglaterra por 2 a 0 e ficou com a terceira colocação do Mundial da Rússia. Harry Kane não marcou, mas ainda é o artilheiro do torneio com seis gols.