Mbappé confirma lesão na Copa e põe Neymar entre favoritos à Bola de Ouro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eleito a revelação da Copa do Mundo da Rússia, o atacante Mbappé entrou em campo lesionado nas últimas duas partidas do torneio. O problema, revelado pelo jornal francês "L'Equipe" no último sábado (21), foi confirmado pelo próprio jogador em entrevista à revista "France Football", divulgada nesta segunda-feira (23).

Na véspera da semifinal do Mundial, contra a Bélgica, Mbappé sofreu deslocamento de três vértebras depois de um movimento brusco ao se levantar da cama. Tanto a Federação Francesa de Futebol (FFF) e como o técnico da seleção, Didier Deschamps, esconderam a lesão enquanto o jogador recebia intensivo tratamento médico. O mesmo procedimento foi repetido para a final, contra a Croácia.

"Na verdade, não quisemos alertar os adversários porque eles poderiam ter se aproveitado disso para me atacar nesta área sensível. Foi por isso que escondemos tudo. Mesmo para a final", destacou o jogador do Paris Saint-Germain, um dos artilheiros da campeã França na Copa da Rússia, com quatro gols, empatado com Griezmann.

Na entrevista à "France Football", Mbappé também fez elogios a Neymar, seu parceiro no PSG, a quem colocou entre os favoritos ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, cuja cerimônia será no dia 24 de setembro, ao lado do zagueiro Varane, do meia Modric e do atacante Cristiano Ronaldo. "Para completar (a lista), acho que também me colocaria", disse o atacante, sem falsa modéstia.

Ele acredita que o bom relacionamento com o brasileiro supera qualquer disputa por protagonismo entre eles na equipe francesa, ao contrário do que ocorreu entre Neymar e o uruguaio Cavani na temporada passada. "As coisas estão claras entre nós", destacou.

O atacante de 19 anos também revelou ter dito não a um pedido do presidente da França, Emannuel Macron, para que um dia atuasse pelo Olympique de Marselha, time do coração do político. "Eu respondi que era impossível", disse.

Por fim, Mbappé contou à revista que sugeriu ao presidente do PSG, Nasser al-Khelaïfi, a contratação do volante N'Golo Kanté, destaque da seleção francesa na Copa e que atua pelo Chelsea.

"Disse a ele novamente que Kanté seria bom para o nosso time. Eu falei com N'Golo durante a Copa do Mundo, mas sem abusar", afirmou.