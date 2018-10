Mbappé desequilibra com quatro gols em vitória do PSG sobre o Lyon

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain segue 100% no Campeonato Francês. Em um jogo com dois tempos completamente diferentes, a equipe de Thomas Tuchel contou com o brilho de Mbappé, que balançou as redes quatro vezes, para golear o Lyon por 5 a 0 neste domingo (7).

A equipe da capital francesa abriu o placar ainda no início do primeiro tempo, com Neymar marcando de pênalti. No entanto, demorou para ampliar a vantagem no Parque dos Príncipes. Kimpembe foi expulso aos 33min, e o Lyon, em vantagem numérica, passou a incomodar e foi melhor.

Na segunda etapa, a situação se inverteu, e o PSG foi dominante. As equipes voltaram a campo em paridade numérica, já que o Lyon teve Tousart expulso no minuto final do primeiro tempo, e Mbappé fez mágica num intervalo de 13 minutos.

A partir dos 29min, quando o jovem francês selou a goleada, o PSG só administrou o resultado. A equipe de Neymar volta a campo no próximo dia 20, quando recebe o Amiens, do também brasileiro Paulo Henrique Ganso. Já o Lyon, tentando a reabilitação, enfrenta o Nimes no mesmo dia.