Mc Donald`s investirá 1 bilhão em lojas futuristas. Cabral é a primeira unidade de rua a receber a novidade em Curitiba

A rede Mc Donald`s vai investir R$ 1 bilhão de reais no mercado brasileiro até o fim de 2019. Segundo a empresa que administra a marca no Brasil, o dinheiro será aplicado na modernização das operações. Conhecidas como lojas conceitos, resultado de um amplo trabalho de pesquisa, as unidades ganham reformas e equipamentos tecnológicos para trazer aos clientes uma experiência diferente, aliando vários formatos de atendimento e interação. Segundo Alexandre Chagas, diretor regional SOU da Arcos Dorados, empresa que administra o Mc Donald`s no Brasil, o Cabral foi a primeira loja de rua da marca a receber as mudanças em Curitiba, que passam a contar com Totem de Autoatendimento Touch; Interactive Wall (jogos interativos por meio de projeções nas paredes com realidade aumentada); Magic Table (mesa com atividades interativas); Menu Board Digital (que permite maior interatividade e exposição dos produtos disponíveis no restaurante); Tablets e carregadores de celular disponíveis nas mesas; Wi-Fi de alta velocidade; entre outras novidades. O ambiente que passa a ser mais acolhedor tem o foco na família e nos novos hábitos dos consumidores.

Fábrica curitibana de móveis amplia mercado e lança nova coleção assinada por Mirian Perdigão

A Vimme Móveis, fábrica de móveis artesanais instalada em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, acaba de lançar a sua mais nova coleção denominada Puentes, assinada pela designer Mirian Perdigão e inspirada nas pontes construídas pelo mundo, projetadas pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Essa linha passará a ser comercializada por meio de uma nova operação da marca, voltada para o atacado, em lojas parceiras espalhadas pelo Brasil. Em Curitiba, a fábrica conta com uma loja física em Santa Felicidade e, segundo os proprietários da Vimme, Geraldo e Dayane Castilho, as vendas dos produtos têm crescido constantemente. Há mais de 18 anos especializada na confecção artesanal de seus produtos, a Vimme busca investir cada vez mais em design, tecnologia, materiais e em distribuição.

Balanço

O empresário Cezinha Mocelin, da Agência 302 e sócio da Usina 5, já começa os preparativos para a próxima edição do BMS Motorcycle, que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de agosto, em Curitiba, reunindo as principais marcas, montadoras, fornecedores e atrações no mais democrático evento do universo duas rodas do País.