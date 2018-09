MC Gui chega à exaustão por causa da agenda de shows e vai parar hospital

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor MC Gui, 20, anunciou com uma foto pelo Instagram que foi parar no hospital São Luiz, em São Paulo, após uma crise de cansado e exaustão.

Em uma foto publicada ontem à noite ao lado da mãe, Claudia Baronesa, o cantor explicou que o problema foi apenas cansaço.

"Nessa correria de shows, viagens, compromissos, fuso horários, noites sem dormir, gravações de tv, clipes, músicas...de repente a gente desaba! Às vezes temos que parar e escutar um pouco nosso corpo, ele já estava reclamando, mas eu não quis parar minha agenda e cheguei no limite do cansaço e estresse."

Após fãs reagirem preocupados com o estado de saúde do cantor, Baronesa usou a sua página do Instagram para avisar que MC Gui já está bem. "Passando aqui para deixar um recadinho do ídolo de vocês, graças a Deus o susto já passou ele está bem descansando e se recuperando."