MC Gui diz que será um dos Mamonas Assassinas em filme sobre a banda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor MC Gui, 20, afirmou que vai ser um dos músicos da banda Mamonas Assassinas no filme que retrata sua trajetória.

A banda ficou famosa nos anos 1990 por suas letras irreverentes e chegou a um fim precoce com um acidente de avião que matou seus integrantes em 1996.

O músico não revelou quem vai interpretar, mas disse ter recebido o convite diretamente da família do vocalista, Dinho.

"Vou ser protagonista [...] Não posso falar qual [personagem] vai ser, é uma surpresa gratificante. Eles [familiares de Dinho] liberaram as músicas para gravar também, regravar, fazer uma versão pop funk, vou fazer com toda certeza", disse Gui em entrevista ao programa Ritmo Brasil, da RedeTV, que vai ao ar neste sábado (18), às 19h30.

O MC Gui já prestou uma homenagem a um dos hits dos Mamonas em seu clipe da música "Talentinho". Nele, revive cenas do clássico "Pelados em Santos".

"Não é da minha época, porque eu nasci depois que eles tinham falecido, mas minha família sempre falou muito bem, que eram a alegria do país e do mundo. Foi muito emocionante e a própria Brasília amarela, que era do grupo foi para o clipe, a mesma roupa do Dinho", comenta.

MC Gui falou ainda sobre o lado ruim da fama. "As pessoas não enxergam a gente como ser humano, parece que é uma Ferrari, as pessoas veem na rua e só querem tirar foto. Ontem mesmo eu estava em um lugar e é estranho a pessoa não dar 'oi' e pedir uma foto."

O funkeiro disse que, nesses casos, fica bravo e chama a atenção do fã. "Cadê a educação? Porque não foi assim que eu aprendi, acho que educação é tudo."

O artista se irrita também com os comentários de seguidores nas redes sociais. "Na internet tem muita gente chata que não tem nada para fazer, não levanta do sofá para trabalhar, lavar louça e só fica enchendo o saco."