MC Kevinho é o grande destaque da segunda edição da festa Errejota

Redação Bem Paraná com assessoria

No dia 25 de agosto, Curitiba recebe a segunda edição da “Errejota”, uma festa que promete trazer o verdadeiro baile funk carioca para a capital paranense, e ocorre na Usina 5, um antigo complexo industrial que foi revitalizado para atender as principais festas e eventos multiculturais na cidade.

Sucesso de público em 2017, o evento reunirá grandes nomes do gênero musical, como MC Kevinho, que levou o funk ao topo das paradas musicais com os sucessos “Olha a Explosão”, “Rabiola”, “PaPum” e “O Grave Bater”; além do DJ RV, o oficial da festa; A Festinha e os DJ’s Cereja, Fefo e Carol Emmerick.

O cantor iniciou sua carreira aos 14 anos e, atualmente, faz parte da produtora Kondzilla Records. Suas primeiras canções foram disponibilizadas na internet no final de 2012 e um dos seus primeiros sucessos foi “Tá Bombando é”, lançada em 2013. Em 2016, lançou o videoclipe de “Tumbalatum”, que já conta com mais de 250 milhões de visualizações no Youtube e fez com que o cantor ganhasse visibilidade nacional. A canção entrou para a história como um dos maiores hits do verão, ao lado de “Deu Onda”, de MC G15.

No final de 2016, MC Kevinho disponibilizou o videoclipe de “Olha a Explosão”, no qual mistural o funk ao ritmo raggae, se tornando sucesso absoluto e conquistando o topo das paradas musicais no Brasil. Entre os hits mais recentes, estão “Tumbalatum”, “Encaixa”, com a participação de Leo Santana, “Deixa Ela Beijar”, com Matheus & Kauan, e “Ta Tum Tum”, com a dupla Simone & Simaria.

A Errejota ainda contará com uma estrutura especial para a festa, com direito a uma réplica do Cristo Redentor, calçadas de Copacabana e as comunidades, resultando em uma noite única e inesquecível. A realização é da CWB Brasil e Bossa Bar.



**Os ingressos já estão disponíveis, com os valores de acordo com o lote, que iniciam a partir de R$70 (meia-entrada fem) até R$180 (inteira masc). Não está inclusa a taxa administrativa do BlueTicket. Meia-entrada para quem apresentar bonus flyer - disponível nas redes sociais do evento, estudante, doador de sangue, professor, portador de necessidades especiais (PNE), pessoas acima de 60 anos, jovens de baixa renda, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Desconto de meia entrada também para titulares do Clube Blueticket. Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio e válidos até o termino do lote. Informamos em cumprimento ao Art. 6º da lei 8.078/90, que conforme a venda de ingressos for ocorrendo, novos lotes poderão ser colocados à venda, com outros valores, sem necessidade de aviso prévio. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada da Usina 5. Os ingressos também podem ser adquiridos por meio dos pontos de venda: Curitiba – Bossa Bar ( Rua Sen. Xavier da Silva, 210 – Centro Cívico) ; Óticas Carol (Rua Anita Garibaldi, 2773 – São Lourenço); Óticas Carol (Rua Estados Unidos, 1107 – Bacacheri); Óticas Carol (Rua Barão do Serro Azul, 415 – Centro). Para outras cidades, confira aqui.



Sobre a Errejota – Com mais de 30 edições já realizadas, a Errejota procura levar o funk carioca para lugares inéditos no Brasil e fora dele, já tendo passado pela Austrália, por cidades como Gold Coast, Byron Bay e Sidney.



O local – A Usina5 é um complexo de galpões construído há pouco mais de meio século, em que se fabricava açúcar, sal e café. Depois de passar mais de uma década abandonado, o local, que conta com 50 mil m², foi revitalizado e preparado para se tornar o palco de grandes eventos culturais alternativos. A Usina5 está englobada pelo Vale do Pinhão, nome dado ao Ecossistema de Inovação de Curitiba, apoiado pela prefeitura por intermédio da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação S/A e composto por todos que tiverem como objetivo o desenvolvimento de inovação, como centros de pesquisa, movimentos culturais, startups, entre outros.



Hashtag Oficial: #errejotacuritiba #agitaromundo

Facebook: @cwbshowseartistas / @festaerrejota

Instagram: @cwbbrasil / @festaerrejota

Serviço:

Errejota

Data: 25 de agosto de 2018

Horário: 22h

Local: Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho)

Ingressos: de R$70 (meia-entrada feminino) até R$180 (inteira masculino).

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ingressos podem ser adquiridos pelo portal www.blueticket.com.br ou pelos pontos oficiais: Curitiba - Bossa Bar (Rua Sen. Xavier da Silva, 210 – Centro Cívico); Óticas Carol (Rua Anita Garibaldi, 2773 – São Lourenço); Óticas Carol (Rua Estados Unidos, 1107 – Bacacheri); Óticas Carol (Rua Barão do Serro Azul, 415 – Centro).

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito (verificar parcelamento com a Blue Ticket)

Classificação: 18 anos.

Realização: CWB Brasil e Bossa Bar

Informações: (41) 3016-1716

Estacionamento conveniado no local