McLaren apresenta o 600LT, com 600 cv

A McLaren apresentou as primeiras fotos do 600LT, novo esportivo baseado no 570S, modelo de entrada da marca que é vendido no Brasil a partir de R$ 1,9 milhão. O novo modelo começa em breve a ser vendida na Europa, traz o mesmo motor 3.8 biturbo V8 do 570S, porém ajustado para entregar 600 cv de potência e 63,18 kgfm de torque, contra 570 cv e 61,2 kgfm do carro original. A transmissão em ambos os cupês é automatizada de dupla embreagem com tração traseira. Mas o 600LT não se resume a mais potência. Também é mais leve, graças ao uso ainda mais intensivo de fibra de carbono, e conta com aerodinâmica mais agressiva, com direito a asa traseira móvel, que explica a sigla LT, que significa em inglês “long tail” ou cauda alongada. Outra característica exclusiva é o escapamento reposicionado para cima do motor central traseiro, com duas saídas de escape localizadas na tampa do V8. Essa medida encurta a tubulação de escape, dando mais fólego ao propulsor, além de ajudar na redução do peso e colocar o ronco do McLaren bem na altura dos ouvidos do motorista. Os bancos do tipo concha feitos de fibra de carbono, emprestados do hipercarro híbrido P1, bem como as suspensões com braços de alumínio forjado do 720S, mais potente e caro que 600LT e 520S. A novidade da McLaren terá preço inicial de185,5 mil libras, valor 36.500 libras mais alto que o cobrado pelo 570S.