MDB confirma Meirelles para suceder Temer

Ao oficializar o seu nome como postulante ao Palácio do Planalto, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles anunciou um pacto para resgatar a confiança que, de acordo com ele, o País perdeu. "O Brasil não precisa de um messias que se veste de salvador da pátria", afirmou. Meirelles disse querer que o Brasil volte a crescer 4% ao ano e que pode fazer um bom trabalho porque sabe "onde os outros erraram".

Dentre as medidas anunciadas, Meirelles afirmou que criará o cartão da família com recursos em crédito, e o programa Brasil Integrado para a infraestrutura do País. "Vamos encurtar as distâncias. Temos obrigação de levar dignidade e respeito a todos que dependem do SUS, fortalecendo-o para além do tratamento", disse.

Meirelles anunciou a criação do programa Pró-Criança, que colocará as crianças que já são atendidas pelo Bolsa Família em creches e escolas particulares, o que, para ele, é fundamental "para diminuir o fosso que separa pobres e ricos".