MDB marca convenção 

O MDB foi o primeiro partido paranaense a marcar oficialmente sua convenção. A Comissão Executiva Estadual do partido, presidida pelo senador Roberto Requião, publicou edital de convocação para convenção partidária marcada para o dia 21 de julho, um sábado, das 9h às 14 horas, no sede do partido em Curitiba, na Rua Vicente Machado, número 988. O partido irá deliberar sobre coligações para composição de chapa majoritária para o governo do Paraná, com a indicação do candidato a vice-governador pelo MDB ou lançamento de candidatura própria.

PSD

O PSD do Paraná, do deputado estadual e pré-candidato ao governo Ratinho Junior, também anunciou que irá marcar sua convenção para 21 de julho, um sábado, no segundo dia permitido pela legislação eleitoral. As convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.

Paris pode deixar Richa inelegível

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) remarcou para o dia 17 de julho (terça-feira) o julgamento de um recurso apresentado pela defesa do ex-governador Beto Richa (PSDB), pré-candidato ao Senado, no caso em que ele e a esposa, Fernanda Richa, foram condenados por uso dinheiro público para bancar viagem não-oficial a Paris, em 2015. A estratégia da defesa é tentar salvar os direitos políticos de Beto e Fernanda Richa. A intenção é garantir que na eventual condenação não prevaleça a tese do dolo (intenção de lesar o patrimônio público) defendida pelo grupo que ingressou com a ação popular. Se a condenação não considerar que ocorreu dolo, provavelmente os advogados autores da ação irão recorrer.

Condenação

A ação popular foi ajuizada por advogados do escritório Bentivenha Advocacia Social e militantes do PSOL no Paraná. O advogado Ramon Bentivenha, que assina a ação inicial, comemorou o posicionamento da relatora na sessão do dia 26 de junho, que adiou o julgamento final. “A relatora votou pela condenação”, disse.

Missão

No processo, o grupo apresentou reportagem que narrava a viagem de Richa pela Europa, em missão internacional para atrair investimentos da China. Quatro pessoas, incluindo o governador e a esposa, Fernanda Richa, secretária da Família, ficaram no Hotel Napoléon, onde a diária custaria na época cerca de 250 euros por pessoa. Não havia agenda oficial em Paris.

Descabida

O ex-governador reafirmou que “a ação é descabida”. Em nota, ele reforça que “a parada técnica foi comprovadamente justificada em função de conexões e dos custos menores de passagens para deslocamentos até a China e retorno ao Brasil”. O ex-governador diz ainda que os valores, superiores à diária já foram devolvidos logo após o retorno. Beto Richa afirma ainda crer que a Justiça irá arquivar esse processo.

Mesários

Terminou ontem o prazo final para a nomeação dos membros das mesas receptoras e do pessoal de apoio logístico para o primeiro e segundo turnos do pleito de outubro. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que cerca de 2 milhões de pessoas atuem nas mesas receptoras nas eleições deste ano. Os mnesários atuarão no dia 7 de outubro e, se houver segundo turno, também no dia 28 de outubro.