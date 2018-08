MDB, PP e PTB são as siglas mais governistas

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O antigo PMDB se tornou ícone do governismo, mas não está sozinho. Uma radiografia das alianças partidárias no Brasil mostra que a busca por sustentação política levou a um inchaço das alianças eleitorais e incentivaram partidos a ocuparem cargos sob diversos presidentes.

Na linha do tempo das últimas três décadas, três partidos emergem como os mais governistas: o rebatizado MDB, o PP e o PTB.

Essas siglas tiveram postos de primeiro escalão com Itamar Franco (1992-94), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), Dilma Rousseff (2011-16) e Michel Temer (2016-18).

O PP, formado a partir da fusão de legendas menores com grupos derivados da Arena (que dava sustentação à ditadura militar), fincou sua bandeira em governos de diversas orientações ideológicas.

A linha do tempo também mostra que o PTB foi bem-sucedido no acesso ao poder. À exceção dos primeiros mandatos de FHC e de Dilma, a sigla foi atendida com cargos por todos os presidentes desde Fernando Collor (1990-92).

O MDB tem 100% de aproveitamento. Fraturada entre caciques regionais, a sigla conseguiu ocupar cargos cobiçados mesmo quando parte de seus integrantes estava fora da coalizão governista.

Graças ao tamanho de suas bancadas na Câmara e no Senado, o MDB recebeu ministérios mesmo quando ficou de fora da aliança que elegeu alguns presidentes.

Em 1994, lançou Orestes Quércia ao Palácio do Planalto, mas negociou com FHC a ocupação dos ministérios da Justiça e dos Transportes. Em 2002, apoiou José Serra (PSDB) e perdeu, mas entrou no governo Lula no segundo ano de mandato.

A análise sobre o comportamento dos partidos foi feita a partir de dados dos professores André Borges, Mathieu Turgeon e Adrian Albala, do Laboratório de Pesquisa em Comportamento, Instituições e Políticas Públicas da Universidade de Brasília —acrescidos de informações da Justiça Eleitoral e da Câmara.

Nos últimos anos, as alianças ficaram mais parecidas com os governos que surgiram após as disputas. Dilma se elegeu com nove partidos grandes e médios em 2014 e só agregou o PTB ao ministério.

"Os partidos aprenderam que é muito difícil ganhar a eleição e governar depois sem formar uma coligação sólida. Com isso, o processo de formação do governo foi antecipado", explica André Borges.

O impeachment de Dilma, em 2016, reflete tanto uma negociação antecipada e quanto uma distribuição pulverizada de cargos para a formação da base que daria sustentação a Michel Temer.

Os principais partidos que apoiaram a saída da presidente foram recompensados com cargos no governo. Mesmo o PR, que ficou oficialmente contra o processo, foi convidado e continuou à frente do Ministério dos Transportes.