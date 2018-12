MEC anula questão de matemática do Enem 2018 por ser repetida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão do Ministério da Educação, anulou nesta segunda-feira (12) uma das questões da prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2018, por ela já ter sido usada em um vestibular da UFPR (Universidade Federal do Paraná) em 2013. A repetição descumpre os requisitos de ineditismo e sigilo do exame.

"A questão foi elaborada em 2012 para o Inep, por um professor que, à época, estava vinculado à UFPR. No entanto, posteriormente, em 2013, a questão foi utilizada no vestibular da própria Universidade, para ingresso em 2014, o que não deveria ter ocorrido", informou o órgão.

Após constatar a repetição, a pasta da Educação instaurou uma sindicância para apurar responsabilidades, que pode resultar em processos administrativo, cível e até criminal.

O reitor da UFPR, Ricardo Fonseca, se colocou a Instituição à disposição para colaborar com a apuração. A Universidade tem um Acordo de Cooperação Técnica assinado com o Inep para integrar o processo de elaboração e revisão de itens do Banco Nacional de Itens (BNI).

A questão anulada tem número diferente a depender do caderno de prova do Enem 2018. Nos cadernos amarelo, laranja e verde, é a número 150. No caderno Azul, 163, no Cinza, 170 e no Rosa, 180.