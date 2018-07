MEC divulga lista de pré-selecionados para o Fies. Inscrição deve ser feita até sexta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou na tarde desta segunda (30) o resultado dos candidatos pré-selecionados na chamada única do Fies (Financiamento Estudantil) do segundo semestre de 2018.

Veja a lista aqui

Os interessados que aparecem na lista deverão complementar a inscrição no site do programa e efetivar a adesão ao programa até o dia 5 de agosto. Estão sob disputa 155 mil vagas -50 mil delas são na modalidade juro zero.

Nesta edição do Fies, puderam participar estudantes que fizeram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010 e obtiveram média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e não ter zerado a redação.

Para disputar uma das vagas na condição juros zero, também é necessário que a renda familiar mensal bruta per capita não ultrapasse três salários mínimos.

Já na modalidade P-Fies (quando o agente financeiro é o banco), a renda familiar não ser superior a cinco salários mínimos. Os alunos selecionados nesta categoria serão divulgados no dia 6 de agosto. A efetivação desses contratos deverá ocorrer até o dia 10 do mesmo mês.

Haverá a possibilidade de participação de uma lista de espera, com adesão entre os dias 6 de agosto e 9 de setembro.

De acordo com o MEC, o número total de inscritos será divulgado em data futura, junto com todo um balanço detalhado sobre esta edição do programa.

O Fies é um sistema de empréstimo em que o aluno deverá pagar a instituições financeiras, depois de formado, o valor que receber para custear o ensino superior.

Atualmente o governo possui um orçamento específico para cobrir inadimplência de processos anteriores, nos casos em que os alunos já se formaram e tiveram o período de carência ultrapassado. Neste ano, esses recursos chegam a R$ 19 bilhões.

Mais informações sobre o financiamento podem ser obtidos no site www.fies.mec.gov.br.