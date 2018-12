Medicina na USP tem 115 candidatos por vaga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O curso de medicina da USP (Universidade de São Paulo) é mais uma vez o mais concorrido no vestibular da Fuvest. A fundação que organiza o exame também divulgou nesta sexta-feira (16) os locais de prova da primeira fase, que ocorre no dia 25 de novembro.

Quem concorre a uma vaga em medicina em São Paulo vai enfrentar uma disputa de 115,2 candidatos por vaga. O mesmo curso em Ribeirão Preto e em Bauru aparecem na sequência na lista dos mais concorridos, com 108,7 e 86,9 candidatos para cada vaga, respectivamente.

Neste processo seletivo, há 127.786 inscritos, incluindo treineiros (estudantes que ainda não formarão no ensino médio neste ano). Eles disputam, pela Fuvest, 8.362 vagas distribuídas em 183 cursos de graduação.

Outras 2.785 vagas na USP são oferecidas via Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do Ministério da Educação. O Sisu agrupa as vagas de instituições públicas que adotam o Enem como forma de ingresso.

O vestibular da Fuvest traz uma novidade neste ano. Os candidatos tiveram que escolher o perfil de vaga ao qual concorrem, além da carreira: ampla concorrência (sem exigência de pré-requisito), escola pública (independente da renda) ou escola pública PPI (autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independente da renda, tenha cursado o ensino médio em escola pública).

Dessa forma, cada modalidade terá uma nota de corte segregada. O sistema é similar ao adotado pelo Sisu e reflete um esforço de a universidade conseguir garantir índices de inclusão de alunos oriundos da rede pública.

Com isso, a Fuvest extinguiu o sistema de bonificação, chamado Inclusp, que era a aposta da universidade desde 2006 para aumentar a inclusão, mas cujos resultados se mostraram limitados. A USP foi historicamente contrária ao sistema de cotas, o que foi superado.

Na quinta feira (15), candidatos fizeram o vestibular da Unesp. Nos dias 4 e 11 de novembro, houve o Enem.

Para o ingresso em 2019, a USP reservará 40% de suas vagas, por curso, para estudantes de escola pública, considerando Fuvest e Sisu. Dentro dessa porcentagem, ainda incidem 37,5% de reserva de vagas para PPIs.

A proporção de vagas reservadas aumentará nos próximos anos: no vestibular para 2020, deve ser 45%; no exame para 2021, finalmente 50%.

Fases O processo seletivo da Fuvest é dividido em duas fases. Na primeira, os estudantes terão que responder a 90 questões de conhecimentos gerais. A fase objetiva será aplicada no dia 25 de novembro, a partir das 13h.

Os locais de prova, segundo a organizadora do vestibular, serão divulgados no dia 16 deste mês. Já na segunda fase, os estudantes responderão questões discursivas de língua portuguesa e, pelo menos, duas disciplinas específicas conforme o curso escolhido, além de uma redação.

A novidade é que a etapa discursiva de 2019 será mais enxuta: a prova será executada em dois dias e não mais em três. Os testes da segunda fase serão aplicados entre os dias 6 e 7 de janeiro.

No dia 6 de janeiro, as provas serão compostas por dez questões de português e mais uma redação. No dia 7, 12 questões de duas a quatro disciplinas específicas ao curso escolhido.

Os estudantes dos cursos de artes visuais, artes cênicas e música terão ainda que responder a provas específicas. A lista dos aprovados será divulgada no dia 24 de janeiro.

Estão previstas ainda mais quatro convocações: 1º, 8, 15 e 22 de fevereiro. Os treineiros conhecerão seu desempenho na prova no dia 6 de fevereiro.