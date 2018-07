Médico e ex-diretor do HC viram réus em ação que apura fraude em licitação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um neurocirurgião e um ex-diretor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas tornaram-se réus em uma ação que apura um esquema de corrupção e fraude em licitação.

Também responderão a processo o sócio e a representante comercial da empresa Dabasons, fornecedora de equipamentos cirúrgicos.

Os quatro negam as acusações.

O pedido de abertura de ação penal contra eles foi feito pelo Ministério Público Federal no final do ano passado.

Erich Fonoff, neurocirurgião, e Waldomiro Pazin, ex-diretor do instituto, foram denunciados sob a acusação de fraude em licitação, associação criminosa e corrupção passiva.

Victor Dabbah e Sandra Ferraz, da Dabasons, foram denunciados sob acusação de fraude em licitação, associação criminosa e corrupção ativa.

De acordo com a denúncia, oferecida pela procuradora da República Karen Khan, a fraude tinha por objeto a aquisição de eletrodos cerebrais e medulares entre 2009 e 2014.

A irregularidade era investigada desde 2016, quando a PF e o MPF fizeram uma operação para desarticular o esquema.

Segundo a Procuradoria, o neurocirurgião Erich Fonoff, afastado do hospital após a operação de 2016, e médicos residentes sob sua orientação instruíam pacientes do SUS a entrar com ações judiciais contra as secretarias de saúde de seus Estados de origem para obter decisões determinando a realização de procedimentos cirúrgicos de urgência.

Com liminares favoráveis em mãos, os pacientes procuravam o grupo, que indicava a empresa Dabasons Exportação e Importação, e propriedade de Victor Dabbah, para fornecer os equipamentos para a cirurgia, adquiridos em regime de urgência, sem licitação.

Segundo o MPF, Fonoff recebia propina da empresa de Dabbah em troca das indicações, pagas por meio de sua clínica particular.

À Justiça, ele afirmou tratar-se de pagamento por cirurgias em pacientes particulares.

A denúncia do MPF é um desdobramento da operação Dopamina, deflagrada em julho de 2016 pela Polícia Federal e pela Procuradoria. A operação foi assim batizada em referência à disfunção do neurotransmissor dopamina, cuja deficiência está relacionada ao mal de Parkinson.

A DEFESA

Os quatro acusados negaram à Justiça as acusações contidas no processo.

Em manifestação divulgada à época em que a denúncia foi oferecida, em 2017, os dois ex-profissionais do HC afirmaram que investigações internas do hospital haviam afastado a existência de desvios.