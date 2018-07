Medo de onças soltas na cidade esvazia cartão-postal de Cascavel

Folhapress

CASCAVEL, PR (FOLHAPRESS) - A presença de pelo menos duas onças-pardas no Lago Municipal de Cascavel (PR) afugentou os frequentadores do parque.

Principal ponto turístico da cidade, o local costuma receber até 8.000 visitantes aos fins de semana. Neste domingo (15), apenas algumas pessoas aproveitavam o dia de sol.

Os primeiros relatos sobre a presença dos animais na cidade surgiram no início do mês de julho, mas a confirmação só veio na terça-feira (10), quando guardas municipais se depararam com o animal ao abrir os portões que dão acesso ao lago.

Por precaução, parte do parque foi fechada, enquanto equipes tentam capturar os animais.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Romulo Quintino, nesta madrugada guardas municipais avistaram uma das onças bebendo água no lago. O espaço permanecerá fechado pelo menos até terça-feira (17).

Cinco armadilhas foram montadas para tentar capturar os animais. Dentro de jaulas foram colocadas pequenas gaiolas com iscas vivas -frangos caipiras e filhotes de cabritos- para tentar atrair os animais, mas até agora o artifício não deu resultados.

O operador de máquinas Alan Ramos Orízio, que mora na cidade de Cafelândia, viajou 40 quilômetros para passar a tarde no lago, mas encontrou o espaço público fechado. Ele disse que não sabia da presença dos felinos. "Fiquei surpreso com essa história, mas é perigoso ter um animal solto aí", diz.

O lenhador Roney Aparecido Diglio acha exagero o fechamento do lago. "Se ela não se sentir ameaçada não vai fazer mal a ninguém. A onça deve estar descansando, só sai à noite", observa.

O Lago Municipal de Cascavel está inserido dentro do complexo do Parque Ambiental Paulo Gorski, bem próximo ao centro da cidade e possui uma área de 550 mil metros quadrados de área de mata.

O local é usado para recreação, caminhadas e atividades esportivas e culturais. Também é onde treinam atletas de canoagem, que estão autorizados a usar o lago durante o dia.

BICHO VIRA MEME

A história dos felinos têm mexido com a imaginação da população. Nas redes sociais, memes bem-humorados brincam com a situação.

"Só vou me entregar na presença do meu advogado", brinca um dos memes mais compartilhados e que traz a imagem de uma onça. Um evento denominado "Mutirão de captura da onça de Cascavel" na rede social Facebook atraiu cerca de quatro mil seguidores.

Um vídeo de uma câmera de segurança flagrou o animal caminhando apressado em frente a uma capela mortuária da cidade. Nas imagens é possível ver um homem correndo assustado.