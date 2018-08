Mega Promo na Rede Deville

Da redação

Para quem vai aproveitar o mês de setembro para curtir o feriado com praias, turismo histórico ou ecoturismo, a Rede Deville lança uma promoção imperdível. Os hóspedes que fizerem reservas de amanhã até segunda-feira (dia 27) para qualquer data de setembro, ganham 20% de desconto. “É a oportunidade de aproveitar o Feriado da Independência, com tarifas excelentes, conhecendo o melhor do Brasil em uma das unidades Deville. A Mega Promo é uma campanha mensal, na qual aplicamos o desconto de 20% para reservas feitas em quatro dias do mês”, afirma o diretor comercial e de marketing da Rede Deville, Cícero Vilela. Participam da ação as unidades Deville Prime Salvador, Deville Prime Cuiabá, Deville Prime Campo Grande, Deville Prime Porto Alegre, Deville Business Curitiba, Deville Business Maringá, Deville Express Cascavel e Deville Express Guaíra. Usando o código MEGAPROMO em https://www.deville.com.br/megapromo/setembro-2018/, pelo 0800 7031866 ou diretamente no hotel escolhido, o desconto é válido para o período de setembro.