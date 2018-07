Mega-Sena acumula e deve pagar mais de R$ 20 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.054 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (30), em Campina Grande (PB), foram os seguintes: 04, 07, 12, 22, 26 e 39. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 21 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 20.194,81

Quadra - 4 números acertados - 5237 apostas ganhadoras, R$ 440,70

QUINA

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.712 da Quina. O bilhete de São João do Triunfo (PR) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 569.789,22. Os números sortados neste sábado (30), em Campina Grande (PB), foram os seguintes: 06, 11, 21, 45 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 2, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 569.789,22

Quadra - 4 números acertados - 72 apostas ganhadoras, R$ 4.296,03

Terno - 3 números acertados - 4898 apostas ganhadoras, R$ 94,96

Duque - 2 números acertados - 115537 apostas ganhadoras, R$ 2,21

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.199 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (30), em Campina Grande (PB), foram os seguintes: 10, 22, 24, 29, 30, 34 e 36. O time do coração é o Juventus/SP. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 11,3 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 26.208,28

5 números acertados - 317 apostas ganhadoras, R$ 826,75

4 números acertados - 6356 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 59213 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.807 da Dupla-Sena. Os números sorteados neste sábado (30), em Campina Grande (PB), foram os seguintes: 1º sorteio - 03, 07, 16, 17, 23 e 32; 2º sorteio - 01, 07, 09, 22, 33 e 39. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 3.155,95

Quadra - 4 números acertados - 710 apostas ganhadoras R$ 60,95

Terno - 3 números acertados - 12500 apostas ganhadoras R$ 1,73

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras R$ 3.098,56

Quadra - 4 números acertados - 607 apostas ganhadoras R$ 71,30

Terno - 3 números acertados - 10939 apostas ganhadoras R$ 1,97

FEDERAL

A Caixa divulgou os números do sorteio 5.297, realizado neste sábado (30) em Campina Grande (PB).

1º bilhete - 63734 - 700.000,00

2º bilhete - 75760 - 28.000,00

3º bilhete - 62449 - 26.000,00

4º bilhete - 61146 - 22.000,00

5º bilhete - 32914 - 20.040,00