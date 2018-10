Mega-Sena acumula e deve pagar mais de R$ 5 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.092 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (27), em Jequié (BA), foram os seguintes: 11, 13, 15, 17, 22 e 27. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 31, é de R$ 5,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 175 apostas ganhadoras, R$ 7.503,65

Quadra - 4 números acertados - 6609 apostas ganhadoras, R$ 283,84

QUINA

Dois apostadores acertaram as cinco dezenas do concurso 4.812 da Quina. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 998.044,37. Os números sorteados neste sábado (27), em Jequié (BA), foram os seguintes: 01, 09, 39, 42 e 56. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 29, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 998.044,37

Quadra - 4 números acertados - 115 apostas ganhadoras, R$ 3.545,86

Terno - 3 números acertados - 6106 apostas ganhadoras, R$ 100,42

Duque - 2 números acertados - 142494 apostas ganhadoras, R$ 2,36

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.250 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (27), em Jequié (BA), foram os seguintes: 13, 21, 32, 60, 67, 69 e 73. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 30, é de R$ 900 mil.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 29.172,39

5 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 1.041,87

4 números acertados - 1771 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 18832 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

Um apostador acertou as seis dezenas das primeira faixa do concurso 1.858 da Dupla-Sena. O bilhete de São Raimundo das Mangabeiras (MA) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.642.352,85. Os números sorteados neste sábado (27), em Jequié (BA), foram os seguintes: 1º sorteio - 04, 11, 14, 22, 26 e 46; 2º sorteio - 11, 14, 23, 45, 47 e 50. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 30, é de R$ 250 mil.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 1.642.352,85

Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras R$ 3.584,85

Quadra - 4 números acertados - 780 apostas ganhadoras R$ 84,04

Terno - 3 números acertados - 15946 apostas ganhadoras R$ 2,05

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 22 apostas ganhadoras R$ 2.346,45

Quadra - 4 números acertados - 833 apostas ganhadoras R$ 78,69

Terno - 3 números acertados - 16571 apostas ganhadoras R$ 1,97

FEDERAL

A Caixa também divulgou neste sábado (27) os números do sorteio 5331 da Loteria Federal, realizado em Jequié (BA). Confira:

1º bilhete - 69635 - 700.000,00

2º bilhete - 06668 - 28.000,00

3º bilhete - 65220 - 26.000,00

4º bilhete - 15264 - 22.000,00

5º bilhete - 09947 - 20.040,00