Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 22 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.055 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (3), em Rio Grande (RS), foram os seguintes: 06, 25, 35, 43, 46 e 53. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 22 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 41 apostas ganhadoras, R$ 31.190,36

Quadra - 4 números acertados - 2209 apostas ganhadoras, R$ 827,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.714 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (3), em Rio Grande (RS), foram os seguintes: 09, 16, 53, 55 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 4, é de R$ 1,8 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 44 apostas ganhadoras, R$ 7.648,44

Terno - 3 números acertados - 4410 apostas ganhadoras, R$ 114,75

Duque - 2 números acertados - 115254 apostas ganhadoras, R$ 2,41

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.880 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (3), em Rio Grande, foram os seguintes: 00, 03, 04, 13, 17, 24, 31, 32, 36, 46, 48, 54, 58, 61, 67, 75, 82, 90, 96 e 97. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 6, é de R$ 4,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 30.185,99

18 números acertados - 112 apostas ganhadoras, R$ 1.347,59

17 números acertados - 994 apostas ganhadoras, R$ 151,84

16 números acertados - 5844 apostas ganhadoras, R$ 25,82

15 números acertados - 25492 apostas ganhadoras, R$ 5,92

0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.200 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (3), em Rio Grande (RS), foram os seguintes: 15, 53, 58, 62, 65, 74 e 77. O time de coração é o São Paulo/SP. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 11,7 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 18.467,19

5 números acertados - 385 apostas ganhadoras, R$ 548,19

4 números acertados - 5595 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 52149 apostas ganhadoras, R$ 2,00