Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 23 milhões no sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.069 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (16), em Coribe (BA), foram os seguintes: 03, 17, 34, 35, 40 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 23 milhões. Nesta semana, há três sorteios da Mega-Sena, que fazem parte do Especial de Dia dos Pais.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 30.930,59

Quadra - 4 números acertados - 3638 apostas ganhadoras, R$ 583,00

QUINA

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.752 da Quina. O bilhete de Cascavel (PR) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.339.862,35. Os números sorteados nesta quinta-feira (16), em Coribe (BA), foram os seguintes: 07, 09, 23, 37 e 66. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 600 mil.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.339.862,35

Quadra - 4 números acertados - 128 apostas ganhadoras, R$ 3.032,23

Terno - 3 números acertados - 7287 apostas ganhadoras, R$ 80,09

Duque - 2 números acertados - 159468 apostas ganhadoras, R$ 2,01

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.219 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (16), em são Paulo, foram os seguintes: 01, 03, 22, 34, 38, 48 e 62. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 4,1 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 22.390,76

5 números acertados - 114 apostas ganhadoras, R$ 1.122,34

4 números acertados - 2772 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 27099 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - PAYSANDU/PA - 6393 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.827 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (16), em Coribe (BA), foram os seguintes: 1º sorteio - 02, 18, 22, 39, 45 e 50; 2º sorteio - 07, 08, 11, 14, 31 e 32. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 2,7 milhões.

Confira o rateio oficial

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras R$ 2.970,72

Quadra - 4 números acertados - 744 apostas ganhadoras R$ 82,13

Terno - 3 números acertados - 13697 apostas ganhadoras R$ 2,23

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 4.010,48

Quadra - 4 números acertados - 753 apostas ganhadoras R$ 81,15

Terno - 3 números acertados - 15308 apostas ganhadoras R$ 1,99