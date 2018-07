Mega-sena acumula e deve pagar R$ 27,5 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.056 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (5), em Rio Grande (RS), foram os seguintes: 18, 22, 29, 34, 36 e 47. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 7, é de R$ 27,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 24.597,04

Quadra - 4 números acertados - 4927 apostas ganhadoras, R$ 570,54

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.716 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (5), em Rio Grande (RS), foram os seguintes: 26, 30, 36, 58 e 61. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 6, é de R$ 1,3 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 25 apostas ganhadoras, R$ 12.569,04

Terno - 3 números acertados - 2784 apostas ganhadoras, R$ 169,72

Duque - 2 números acertados - 81322 apostas ganhadoras, R$ 3,19

TIMEMANIA

Um apostador de Manaus (AM) acertou as sete dezenas do Concurso 1.201 da Timemania, realizado nesta quinta-feira (5) em São Paulo, e levará o prêmio de R$ 11.778.109,21. Os números sorteados foram: 18, 24, 26, 33, 36, 52 e 54. O time do coração foi o São Caetano/SP. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 7, é de R$ 100 mil.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 11.778.109,21

6 números acertados - 16 apostas ganhadoras, R$ 11.215,75

5 números acertados - 396 apostas ganhadoras, R$ 647,37

4 números acertados - 7236 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 63018 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - São Caetano/SP - 13311 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.809 da Dupla-Sena, realizado nesta quinta-feira (5) em Rio Grande (RS). O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 7, é de R$ 900 mil.

Confira o rateio oficial e os números sorteados:

1º sorteio - 05, 06, 24, 28, 34 e 41.

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras R$ 6.619,43

Quadra - 4 números acertados - 481 apostas ganhadoras R$ 94,36

Terno - 3 números acertados - 10457 apostas ganhadoras R$ 2,17

2º sorteio - 04, 21, 22, 30, 40 e 48.

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 4 apostas ganhadoras R$ 8.936,23

Quadra - 4 números acertados - 406 apostas ganhadoras R$ 111,79

Terno - 3 números acertados - 8742 apostas ganhadoras R$ 2,59