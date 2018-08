Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 45 milhões no sábado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.073 da Mega-Sena. Os números sorteados nesta quarta-feira (29), em São José do Cedro (SC), foram os seguintes: 12, 15, 18, 30, 52 e 55. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 1º, é de R$ 45 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 80 apostas ganhadoras, R$ 36.914,78

Quadra - 4 números acertados - 5335 apostas ganhadoras, R$ 790,78

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.763 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (29), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 29, 37, 55 e 70. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 30, é de R$ 10,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 89 apostas ganhadoras, R$ 7.789,58

Terno - 3 números acertados - 7703 apostas ganhadoras, R$ 135,33

Duque - 2 números acertados - 206762 apostas ganhadoras, R$ 2,77

FEDERAL

A Caixa divulgou os números do sorteio 5.314, realizado nesta quarta-feira (29), em São Paulo.

1º bilhete - 29643 - 350.000,00

2º bilhete - 18952 - 18.000,00

3º bilhete - 49715 - 15.000,00

4º bilhete - 77779 - 12.000,00

5º bilhete - 31921 - 10.023,00