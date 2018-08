Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 6,5 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.067 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (11), em Ribeirão dos Índios (SP), foram os seguintes: 02, 11, 13, 26, 32 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 6,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 57 apostas ganhadoras, R$ 28.876,29

Quadra - 4 números acertados - 3828 apostas ganhadoras, R$ 614,25

QUINA

O concurso 4.748 da Quina também não teve nenhum ganhador neste sábado (11). Os números sorteados foram os seguintes: 09, 28, 31, 36 e 71. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 2,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 53 apostas ganhadoras, R$ 7.642,95

Terno - 3 números acertados - 4722 apostas ganhadoras, R$ 128,99

Duque - 2 números acertados - 128120 apostas ganhadoras, R$ 2,61

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.217 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (11) foram os seguintes: 04, 12, 31, 56, 61, 69 e 80. O time do coração é o Vila Nova/GO. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 3,4 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 31.864,49

5 números acertados - 221 apostas ganhadoras, R$ 617,92

4 números acertados - 3446 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 31183 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Vila Nova/GO - 7674 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Os dois sorteios da Dupla-Sena não tiveram vencedores em seus principais prêmios na noite deste sábado (11). Os números do concurso 1.825 sorteados foram os seguintes: 1º sorteio - 27, 30, 32, 36, 43 e 48; 2º sorteio - 02, 05, 06, 09, 28 e 47. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 2,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 14 apostas ganhadoras R$ 3.964,10

Quadra - 4 números acertados - 767 apostas ganhadoras R$ 82,69

Terno - 3 números acertados - 14056 apostas ganhadoras R$ 2,25

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras R$ 3.842,13

Quadra - 4 números acertados - 1070 apostas ganhadoras R$ 59,27

Terno - 3 números acertados - 19317 apostas ganhadoras R$ 1,64

FEDERAL

A Caixa divulgou os números do sorteio 5.309, realizado neste sábado (11) em Ribeirão dos Índios (SP)

1º bilhete - 29371 - 1.350.000,00

2º bilhete - 34861 - 20.000,00

3º bilhete - 58006 - 18.000,00

4º bilhete - 55090 - 17.000,00

5º bilhete - 61707 - 15.008,00