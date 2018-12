Mega-Sena da Virada pagará prêmio estimado em R$ 280 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta sexta-feira (21), todas as apostas feitas para a Mega-Sena passam a ser exclusivas para o concurso da virada do ano. O sorteio será no dia 31 de dezembro e pagará um prêmio estimado em R$ 280 milhões.

Diferentemente dos demais concursos, o prêmio principal do sorteio da virada não acumula caso ninguém acerte as seis dezenas. De acordo com a Caixa, quando não há ganhadores pela sena o prêmio é dividido entre os acertadores da quina. O valor mínimo para concorrer ao prêmio é R$ 3,50.

Um diferencial da edição 2018 do sorteio é a possibilidade de realizar as apostas pela internet. Além das casas lotéricas, os interessados podem indicar seu jogo pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ser maior de 18 anos, ter CPF e cartão de crédito. O prazo das apostas vai até as 16h do dia 31. O endereço é www.loteriasonline.caixa.gov.br.

A probabilidade de acertar todas as seis dezenas sorteadas é bem pequena: uma chance em 50 milhões.

O valor de R$ 280 milhões estimado por enquanto para o prêmio principal deste ano ainda pode crescer. No ano passado, a estimativa inicial era de R$ 220 milhões, mas, diante do volume de apostas, ele bateu recorde, passando de R$ 306 milhões.

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado na quinta (20), em Conselheiro Pena (MG), mas ninguém conquistou o prêmio principal, que acumulou.

Segundo a Caixa, o prêmio de R$ 25,3 mil foi pago a 125 pessoas que acertaram a quina. Outras 7.408 pessoas receberam R$ 603 pelo acerto da quadra.

No ano passado, 17 apostadores de BA, MG, PA, PR, RJ, SC e SP acertaram os seis números na véspera de Ano-Novo e dividiram o prêmio de R$ 306.718.743,71, o maior já pago na história das loterias do país. Cada bilhete recebeu R$ 18.042.279,04.

O estado de São Paulo registrou o maior número de sortudos: seis, sendo quatro na capital e outros dois em Guarulhos, na região metropolitana.

PRÊMIOS DA MEGA DA VIRADA

1.140, em 2009; duas apostas vencedoras - premiação total: R$ 144.901.494,92

1.245, em 2010; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 194.395.200,04

1.350, em 2011; cinco apostas vencedoras - premiação total: R$ 177.617.487,60

1.455, em 2012; três apostas vencedoras - premiação total: R$ 244.784.099,16

1.560, em 2013; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 224.677.860,08

1.665, em 2014; quatro apostas vencedoras - premiação total: R$ 263.295.552,64

1.775, em 2015; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 246.533.514,30

1.890, em 2016; seis apostas vencedoras - premiação total: R$ 220.948.549,30

2.000, em 2017; 17 apostas vencedoras - premiação total: R$ 306.718.743,7