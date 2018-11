Mega-Sena e Quina acumulam, e Lotofácil tem cinco ganhadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 2.101 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (28), em Curitiba (PR), acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, no sábado (1º), será de R$ 6 milhões. Os números sorteados foram: 02, 08, 18, 37, 56, 58. Pela quina, 61 apostadores ganharam R$ 23.013,76; já a quadra rendeu R$ 520,63 às 3.852 apostas ganhadoras.

QUINA

O concurso 4.837 da Quina também acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1,3 milhão para o próximo sorteio, nesta quinta (29). Os números sorteados foram: 01, 52, 59, 62, 70. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 26 apostas ganhadoras, R$ 12.401,67

Terno - 3 números acertados - 2.343 apostas ganhadoras, R$ 206,94

Duque - 2 números acertados - 74.018 apostas ganhadoras, R$ 3,60

LOTOFÁCIL

Cinco apostadores dividiram o prêmio principal do concurso 1.743 da Lotofácil. O próximo sorteio, na sexta-feira (30), deverá premiar em R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25. Veja o rateio:

15 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 910.216,02

14 acertos - 784 apostas ganhadoras, R$ 1.356,81

13 acertos - 28.136 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 311.428 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1.611.556 apostas ganhadoras, R$ 4,00

FEDERAL

Confira os bilhetes sorteados e o rateio do concurso 05340 da Federal:

1º bilhete: 60439 - R$ 350.000,00

2º bilhete: 24301 - R$ 18.000,00

3º bilhete: 86310 - R$ 15.000,00

4º bilhete: 52363 - R$ 12.000,00

5º bilhete: 37827 - R$ 10.023,00