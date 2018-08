Mega Sena pode pagar R$ 30 milhões ao acertador das seis dezenas sorteadas

Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar neste sábado (4), o prêmio de R$ 30 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas do prêmio principal. O sorteio do concurso 2.065 será às 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte que está em Catalão, em Goiás.

Aplicado na poupança, o prêmio pode render R$ 111 mil mensais, segundo a Caixa. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em to o país.