Mega-Sena segue acumulada e próximo prêmio pode chegar a R$ 28 milhões

Da Redação Bem Paraná com sites

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.076 da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (8), no Caminhão da Sorte estacionado em São Bento do Sul (SC). Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio pode chegar a R$ 28 milhões. As informações são do Portal da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas neste último concurso foram 05-06-12-15-22-43

Com cinco acertos, 86 apostas levaram R$ 22.660,94, e com quatro números, 5.364 apostas ganhadoras de R$ 519,02.