Mega Senha estreia nova temporada com Jojo Martonini, Gentili e casamento no palco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mega Senha, programa de perguntas da Record TV!, estreia a segunda temporada neste sábado (15). O primeiro episódio terá Jojo Maronttinni e Danilo Gentili, que devem arrancar gargalhadas do público com erros e acertos inesperados.

O apresentador Marcelo de Carvalho disse que Gentili e artistas de outras emissoras não se sentem intimidados a participar do programa. "As personalidades do mundo artístico, mesmo de outros canais, do futebol e etc, eles não se recusam, pelo contrário, gostam de entrar na brincadeira e a gente não tem dificuldade em chamá-los para o programa", comentou.

Jojo começa o programa brincando com o tamanho de suas roupas. "Se não for P eu nem quero", comenta. Ela, que está em um relacionamento sério com MC Renan Pitbull, conta que o namorado não economiza no ciúme. "Ele é bravo demais, toma conta!", afirma. Por falar em romance, um dos convidados aproveitará o programa para pedir a mão de sua amada, que estava na plateia.

Carvalho afirma que o programa, gravado semanalmente, busca trazer celebridades que estejam em alta, nos holofotes. "Tem gente que tem medo, o que é uma bobagem porque Mega Senha é uma grande brincadeira."

No programa, o objetivo principal é acertar uma palavra com dicas que são restritas. Na primeira rodada, um dos membros da dupla dá dicas para que o outro descubra a Mega Senha daquela rodada. Quem acertar mais, passa a para a segunda etapa, em que cinco senhas precisam ser acertadas dentro de um minuto e meio.

Com a pressão do jogo e as dicas traiçoeiras, muitos participantes se confundem e dão respostas erradas. A ex-panicat Babi Rossi, por exemplo, foi uma das convidadas a cometer uma gafe na temporada anterior.

"Ela falou: 'Não, pelo amor de Deus, tira na edição'. Mas depois, os erros dão tanto destaque para a pessoa que ela fica tranquila, nunca deu problema", narra o apresentador.

Ele também diz que apresenta sem saber as respostas e, por isso, se diverte espontaneamente. "Eu me divirto tanto quanto às pessoas de casa. Faço questão de não saber as palavras, faço o programa sem ponto, sem teleprompter. Eu me divirto demais, é uma delícia para mim', comenta ele, que é vice-presidente da Rede TV!.