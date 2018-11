Meghan e Harry finalmente se mudam para a própria casa no Palácio de Kensington

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Harry e Meghan, duque e duquesa de Sussex, podem finalmente se mudar para uma casa fixa no Palácio de Kensington, depois de aguardar uma longa reforma.

Segundo o jornal inglês Daily Mirror, os construtores terminaram a obra de 1,4 milhão de libras (R$ 7 milhões) do apartamento 1, que fica no lado oeste do palácio. Foram feitos reparos no teto, e as janelas dos 21 cômodos foram trocadas. O andaime que protegeu o edifício durante toda a reforma foi removido.

O casal será vizinho de porta do duque e da duquesa de Cambridge, Kate e William, que moram no apartamento 1A . Com a casa cercada de área verde, não vai faltar espaço ainda para os dois cachorros do casal. Guy, o velho amigo de Meghan, e Oz, o labrador que eles compraram, recentemente.

Desde que ficaram noivos, em novembro do ano passado, Harry e Meghan moravam na casa de um padrinho de Harry. Foi neste chalé que Harry pediu a namorada em casamento, durante um jantar regado à frango assado.

Com planos de morar em lugar maior, o casal ficou empolgado quando Richard, duque de Gloucester, e primo da rainha Elizabeth, ofereceu uma das casas a Harry. Os Gloucesters se mudaram para um apartamento deixado vago por um ex-secretário da rainha, que saiu do palácio após 46 anos.

A rotina do casal deve mudar bastante, já que agora eles vão contar com uma equipe de empregados. Meghan imprimiu seu estilo à casa de campo com mantas de caxemira, velas perfumadas e flores frescas. O casal, que acompanhou a reforma de perto, ainda espera dar mais toques pessoais ao edifício.

Meghan percorreu um longo caminho desde sua casa de infância na Califórnia. Ela morou com a mãe, Doria, em um apartamento no segundo andar no coração de Los Angeles.

Sua nova casa pertenceu ao primeiro duque de Sussex, o príncipe Augusto Frederico, sexto filho e nono filho de Jorge 3º. O edifício foi dividido em dois apartamentos em 1955, quando a princesa Marina, duquesa de Kent, mudou-se com seus filhos, criando apartamentos 1 e 1A.