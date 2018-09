Meghan Markle é eleita a mulher mais bem vestida de 2018 pela People

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A duquesa de Sussex e atriz norte-americana, Meghan Markle, 37, foi eleita nesta quarta-feira (5) a mulher mais bem vestida deste ano pela revista People, ficando à frente das atrizes Cate Blanchett e Sandra Bullock, da advogada Amal Clooney e da socialite Kim kardashian.

É a primeira vez que um integrante da família real britânica aparece na lista. "Nós nunca tivemos a lista com membros da família real ou qualquer um fora de Hollywood. Mas, quando você fala sobre estilo e 2018, você não pode ter essa conversa sem mencionar Meghan Markle", disse a editora de estilo e beleza da People, Andrea Lavinthal, à Reuters.

De acordo com a publicação, Markle se tornou um dos ícones fashion mais influentes do mundo, principalmente depois do anúncio do noivado com o príncipe Harry. Além disso, diz a revista, tudo o que a duquesa usa acaba nas lojas e é rapidamente vendido.

Um exemplo disso é a bolsa da marca Strathberry. A peça foi usada pela atriz na sua primeira aparição pública depois do noivado, no evento do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, quando recebeu flores, cartas e foi recebida carinhosamente pelo público.

O modelo Midi Tote da marca escocesa é produzido artesanalmente. Cada exemplar leva cerca de 20 horas para ficar pronto e custa 675 libras (cerca de R$ 3.000). Depois da aparição de Meghan, o lote com 380 exemplares se esgotou em menos um dia.

"Suas roupas são lindamente cortadas. Não há nada ousado, ou impetuoso ou extremo. Eles são realmente apenas belas roupas em uma mulher bonita", diz Hilary Alexander, ex-diretora de moda do The Telegraph.

De acordo com a publicação, o estilo de Meghan Markle evoluiu de um astro de televisão da moda para um polido real com a ajuda da amiga Jessica Mulroney: paleta de cores neutras, silhuetas de barcos e acessórios simples.

Ainda segunda a reportagem, a duquesa é usuária fiel de estilistas de alta moda como Carolina Herrera, bem como marcas contemporâneas como Mother Denim e Club Monaco, mas também usa peças de empresas menores, como a marca de moda feminina canadense Nonie.

"A demanda tem sido incrível", disse um representante da Nonie sobre o vestido sem mangas usado pela atriz neste verão. De acordo com a marca, a peça custa US$ 825 (R$ 3.435) e tem uma "grande lista de espera".