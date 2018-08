Meghan Markle e príncipe Harry adotam cãozinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família real britânica acaba de ficar maior. Não, o novo casal real formado por Meghan Markle, 37, e príncipe Harry, 33, não está esperando um bebê. Mas a dupla resolveu adotar um cãozinho.

De acordo com a revista americana People, o filhote provavelmente é da raça labrador e foi adotado no começo do verão britânico, entre junho e julho.

Amante dos animais, Markle precisou deixar um dos cães dos quais cuidava, Bogart, em Toronto, no Canadá, quando se mudou para Londres em 2017, para os preparativos do casamento real.

Seu outro animal de estimação, o beagle Guy, hoje mora com Markle e Harry na Inglaterra. Ele agora tem a companhia do novo filhote, cujo nome não foi divulgado.

Recentemente, a ex-atriz americana virou notícia por causa de seu pai. Thomas Markle afirmou, no começo do mês, ter mentido e desligado o telefone na cara do genro, quando o mesmo ligou para perguntar sobre ele ter forjado fotos com um paparazzo.

Após a polêmica, Harry disse que Thomas deveria tê-lo ouvido sobre a imprensa, ao que Thomas teria respondido: "Talvez fosse melhor para vocês se eu estivesse morto... aí vocês poderiam fingir estarem tristes", contou Thomas em entrevista ao jornal britânico The Mail.