Meghan Markle mostra barriga saliente em evento de gala com príncipe Harry

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle, 37, exibiu a barriga de sua gravidez em um evento com o príncipe Harry, 34, nesta segunda (19). O casal, que também comemorava seis meses de casamento naquela noite, participou do Royal Variety Performance, tradicional evento de gala beneficente realizado pela Família Real Britânica todos os anos.

A duquesa de Sussex vestia um conjunto de paetê preto com adornos em formatos de folha e usava um coque, um de seus penteados mais frequentes. Antes de entrar no local, Markle recebeu um livro infantil e um urso de pelúcia de presente de uma garota.

Neste ano, o evento que arrecada fundos para artistas necessitados contou com apresentações de Take That, George Ezra, Clean Bandit e outros. O Royal Variety Performance acontece sob o nome oficial desde 1919, mas suas origens datam de 1912.

O ANÚNCIO

Harry e Meghan anunciaram a gravidez cinco meses depois do casamento deles em Windsor. Segundo o jornal inglês The Telegraphy, o casal deu a notícia à rainha e aos outros membros da realeza na última sexta (12), Dia da Criança, quando todos já estavam reunidos para celebrar o casamento da princesa Eugenie com Jack Brooksbank.

Filho do príncipe Charles e neto da rainha Elizabeth 2ª, Harry tem 34 anos. A atriz Meghan Markle tem 37. Como de costume, Meghan aguardou as 12 semanas para fazer o anúncio da gravidez.

Harry e Meghan se mudaram para uma casa fixa no Palácio de Kensington, depois de aguardar uma longa reforma. Segundo o jornal inglês Daily Mirror, os construtores terminaram a obra de 1,4 milhão de libras (R$ 7 milhões) do apartamento 1, que fica no lado oeste do palácio.