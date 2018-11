Meghan Markle usa tênis feito com borracha da Amazônia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle, mulher do príncipe inglês Harry e duquesa de Sussex, apareceu em um evento na Austrália usando um tênis produzido com borracha da Amazônia.

O tênis, que aqui custa cerca de R$ 370, é de uma marca francesa, mas é feito com matéria-prima brasileira. Além de borracha amazônica, o calçado tem couro produzido no Rio Grande do Sul.

Grávida, Meghan tem escolhido calçados leves para ficar mais confortável. Harry, inclusive, foi a algumas atividades sozinho, enquanto sua mulher descansava.

Além no posto na realeza britânica, Meghan tem ganhado destaque pelo que veste: ela foi eleita, pela revista People, a mulher mais bem vestida de 2018.

A viagem do casal pela Oceania ainda vai passar por Nova Zelândia, Fiji e Tonga.