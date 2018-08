Meia Maratona de Curitiba provoca bloqueios no domingo

SMCS

A cidade terá bloqueios de trânsito para a realização da Meia Maratona de Curitiba, neste domingo (5/8). A largada da prova é às 7h, com previsão de término às 10h, no Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico.

Os corredores passarão pelos bairros Centro Cívico, Cristo Rei, Rebouças, São Francisco, Batel, Água Verde, Bom Retiro, Ahú, Juvevê, Hugo Lange, Alto da XV e Alto da Glória (veja o trajeto nas imagens). Para orientar os motoristas, agentes de trânsito estarão presentes no decorrer no trajeto.

Entre as ruas que fazem parte da prova estão Marechal Hermes, Comendador Fontana, Cândido de Abreu, Augusto Stellfeld, Alferes Angelo Sampaio, Brasílio Itiberê, Conselheiro Laurindo, Doutor Dário Lopes dos Santos, Prefeito Omar Sabbag, Ubaldino do Amaral, Sete de Abril, Augusto Severo, Mateus Leme, José Sabóia Cortês, Eurípedes do Nascimento, Albano Reis, Barão de Antonina, Francisco de Paula Guimarães e Deputado Mário de Barros.

Além da prova maior, de 21 quilômetros, os competidores também podem fazer os percursos de três e de cinco quilômetros. A corrida é promovida pela Uninter. Na sua última edição, em 2017, o evento atraiu mais de 3 mil participantes.