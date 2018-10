Meia palmeirense faz golaço, e Brasil sub-20 empata amistoso com o Chile

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em amistoso disputado nesta segunda-feira (15), a seleção brasileira sub-20 empatou por 2 a 2 com o Chile no estádio Santa Laura, em Santiago (CHI). Começando com ataque alternativo, a equipe canarinho teve gols do palmeirense Gabriel Menino e de Matheus Cunha (do RB Leipzig, da Alemanha).

Ao contrário do amistoso do último sábado (13), desta vez Vinícius Jr., Rodrygo e Paulinho começaram no banco de reservas. O trio só esteve junto em campo no terço final do jogo e, com exceção de uma arrancada do santista a dez minutos do final, produziu pouco e sem perigo.

Em duelo equilibrado, o Chile abriu o placar aos 19 minutos. Guerra acelerou entre os zagueiros do Brasil, adiantou-se a Lucas Ribeiro e aproveitou cruzamento para desviar a gol. O amistoso seguiu monótono, com poucas chances, até que Gabriel Menino se desgarrou da marcação aos 36 e mandou um chutaço cruzado, acertando o ângulo oposto. Belíssimo gol que empatou o jogo.

No segundo tempo o Chile desempatou, mais uma vez explorando a bola aérea, que foi desviada de calcanhar por Guerra e entrou no cantinho. Mas o Brasil empatou de novo logo em seguida, quando Marquinhos Cipriano (do Shakhtar Donetsk, UCR) aproveitou erro defensivo adversário e tocou para Matheus Cunha empurrar ao gol.

Este foi o segundo amistoso seguido entre Brasil e Chile, que já haviam se enfrentado no sábado, quando empataram por 1 a 1 —na ocasião, o santista Rodrygo contou com assistência de Vinícius Jr. para anotar o gol canarinho. As partidas valem como preparação para o Sul-Americano sub-20, que será justamente no Chile, no mês de janeiro.