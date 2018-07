Meirelles quer policiamento ostensivo nas ruas, diz assessor econômico

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Caso seja eleito, o presidenciável Henrique Meirelles (MDB) pretende contratar ex-integrantes das Forças Armadas para colocar em prática um programa de policiamento ostensivo nas ruas.

A ideia é que os ex-integrantes das Forças formem times de quatro integrantes, com dois policiais e um assistente social, com o objetivo de ampliar a presença de policiais nas ruas.

"Grandes cidades no exterior, como Nova York, Londres, Paris têm policiais em cada esquina. No Rio, você anda a zona sul inteira e não vê um policial, é um desastre", disse o assessor econômico de Meirelles, José Márcio Camargo.

Ele apresentou a proposta durante debate de economistas na UnB, em Brasília.

Em sua visão, milhões de brasileiros são treinados pelas Forças e depois ficam sem função na vida civil. A vantagem em contratá-los, segundo ele, é que são pessoas treinadas e cujo custo de mão de obra "é relativamente barato".

"São pessoas ideais para a função, pois não são nem militares da ativa, nem civis comuns", afirmou.

Há um obstáculo gerencial, porém, para a ideia prosperar: hoje, a administração das polícias e as ações de patrulhamento são de responsabilidade dos governos estaduais. A menos que faça uma reforma constitucional, a medida dependeria da adesão dos governadores.

Camargo também indicou que o governo federal pretende interferir no funcionamento das corregedorias e das polícias militares.

Ele apresentou quatro eixos do plano do presidenciável na área de segurança. Sem dar detalhes, ele afirmou que seriam necessárias possíveis reforma do código de direito penal e reforma constitucional para combater a impunidade.

"Sem reduzir impunidade, não vai conseguir reduzir a criminalidade. O bandido olha para o policial e não respeita. Falei com 30 pessoas de todos os tipos e de todas as orientações políticas é isso é uma unanimidade", afirmou.

Além disso, Camargo disse que um governo Meirelles tentaria parcerias com a iniciativa privada para a construção e a administração de presídios.

"O setor privado faz hotelaria e o setor público faz segurança, com pouco ou nenhum contato entre policiais e bandidos. A segurança seria feita eletronicamente", disse.

Na área econômica, Camargo afirmou que o governo Meirelles tentaria endurecer a atual proposta de reforma da Previdência, que está no Congresso e que foi elaborada pela equipe de Meirelles na Fazenda. A principal alteração seria tentar acelerar a transição até a idade mínima de aposentadoria para 65 anos.

"Nossa ideia é aprovar nos primeiros três meses de governo, não mais tarde do que isso", afirmou.

Ele também defendeu reformas orçamentária e tributária. Na primeira, a proposta é retirar regras de despesas e deixar o Congresso Nacional decidir quais são as áreas que devem receber recursos.

Sob fortes críticas de candidatos como Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB), o teto de gastos -criado na gestão Meirelles- seria mantido.

"Na greve dos caminhoneiros, o governo fez uma série de concessões. De onde vem o dinheiro? O Congresso está discutindo até agora. Vai tirar da saúde, da educação? Vai ter que vir de algum lugar", afirmou.

"O populismo de financiar os gastos públicos com a inflação acabou", disse.

CIRO GOMES

No debate, o assessor econômico de Ciro Gomes (PDT), Mauro Benevides, detalhou propostas para a economia, baseadas no conceito de maximização das receitas, otimização das despesas e ampliação dos investimentos.

A campanha do pedetista vai propor um corte de 10% nos gastos com custeio e redução de 15% das desonerações tributárias.

"Sei que vai ser uma chiadeira do setor empresarial, mas vamos fazer de imediato", disse.

O economista criticou a regra que limitou a expansão dos gastos públicos e disse que os investimentos do governo têm de ficar fora desse teto.

Do lado das receitas, a campanha de Ciro vai propor o estabelecimento de imposto de renda sobre lucros e dividendos junto com uma redução do imposto de renda de pessoa jurídica para segmentos selecionados.

Benevides também propôs uma elevação das alíquotas sobre heranças e doações, além da criação de uma contribuição sobre grandes movimentações financeiras.

A proposta do PDT traz ainda uma reforma da Previdência que muda o sistema faz com que uma fatia das aposentadorias seja financiada por um sistema de capitalização individual semelhante a uma poupança, que seria feita por trabalhador, com auxílio do empregador.