Meirelles visita campus de engenharia da USP e joga sinuca com alunos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, palestrou na manhã desta quarta-feira (26) no centro acadêmico do curso de engenharia civil da Escola Politécnica da USP, onde formou-se em 1972.

O presidenciável também jogou sinuca com os alunos.

Ainda nesta quarta, a partir das 17h45, Meirelles participa de debate com os outros presidenciáveis promovido por Folha de S.Paulo, UOL e SBT.